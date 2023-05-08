رئيس لجنة الحكام: بعض مسؤولي الهلال استمعوا لمحادثات غرفة VAR بلقاء الشباب

أوضح السويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن بعض مسؤولي نادي الهلال استمعوا لجزء من المحادثات التي جرت بين الحكم ماجد الشمراني وحكام غرفة تقنية الفيديو VAR في مباراة الهلال والشباب الشهيرة والتي أُقيمت في 7 إبريل الماضي في دوري روشن.

وتحدث نافارو لـ قناة SSC قائلًا: “أزرق الرياض تقدم بطلب الاستماع لما دار في غرفة المحادثات بين الحكم ماجد الشمراني وتقنية الفيديو، بعد استيفائهم كافة الشروط القانونية، نحن نعترف بالخطأ الذي حدث بسبب ركلة جزاء ميشايل التي لم تُحتسب”.

وأضاف نافارو: “نعمل جاهدين على تطوير الحكم السعودي لكي يشارك عدد كبير منهم في كأس العالم 2026 المقبل، والدليل على عملنا وتطوير الحكام هو مشاركة الحكم محمد الهويش في مونديال الشباب الذي يقام الشهر الحالي في الأرجنتين”.

وكان المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، وجه هجومًا شديدًا ضد الحكم ماجد الشمراني حكم مباراة أزرق الرياض والشباب التي انتهت بفوز الشباب بثلاثية دون رد في دوري روشن.

وقال دياز: “المباراة أكبر من الحكم ماجد الشمراني، الحكم كان ضدنا، هذه ثاني مرة يحدث لنا السيناريو مع هذا الحكم، أمام الأهلي قبل سنوات، والآن شاهدتم ما حدث”.