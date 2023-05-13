رئيس نادي الهلال: لا تسألوني عن صفقة ميسي

رفض رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل حسم الأنباء المتداولة بشأن التفاوض مع نجم فريق باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تعليق رئيس نادي الهلال

وبشأن التفاوض مع النجم الأرجنتيني، رد رئيس نادي الهلال خلال تصريحاته لـ”الإخبارية”، قائلًا: “لا تسألوني عن ميسي أبدًا.. لن أرد، إذا في خبر رسمي بيطلع من المركز الإعلامي ويعرف الجميع”.

وارتبط اسم ميسي بالانتقال إلى صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وتُشير التقارير إلى أن الزعيم سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

موسم صعب للاعبين

على الجانب الآخر، أعرب رئيس نادي الهلال خلال تصريحاته لقناة SSC، عن سعادته بفوز الأزرق بلقب كأس الملك بركلات الترجيح على حساب الوحدة، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي هو الأصعب للفريق.

وقال ابن نافل: “ألف مبروك لكل الجماهير.. كان موسمًا صعبًا جدًا، حاولنا فيه الفوز بكل البطولات ومن بينها البطولة الآسيوية، لكن الله لم يكتب لنا، هذه أصعب سنة على اللاعبين، والإيقاف فترتين صعب مهمتنا، وكان دافعًا لهؤلاء الأبطال”.

وأضاف رئيس نادي الهلال: “نتعلم من أخطائنا، ولدينا خطط للتطوير والتحسين دائما، وكلنا نسعى لإسعاد الجمهور ورفعة هذا النادي.. هناك أخطاء نتعلم منها، ونسعى ونجتهد، وأي خطأ أنا أتحمله”.

وفي ختام تصريحاته، علق فهد بن نافل على واقعة سقوطه على منصة التتويج، قائلًا: “هذه أول وآخر مرة أرفع فيها الكأس مع اللاعبين”.