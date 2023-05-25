رئيس وزراء كندا السابق: السعودية شريك إقليمي طويل الأمد

علق رئيس وزراء كندا السابق، ستيفن هاربر، على إعادة المملكة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

تصريحات رئيس الوزراء السابق

وغرد ستيفن هاربر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: يسعدني أن أرى كندا والمملكة يعيدان العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وأضاف رئيس الوزراء السابق، المملكة شريك إقليمي طويل الأمد، نتشارك معها العديد من المصالح.

واختتم تغريدته بقوله: تهانينا للسيد جان فيليب لينتو على تعيينه سفيرًا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية أنه في ضوء ما تم بحثه بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر 2022م، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق.