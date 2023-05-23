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بعد الإهانات العنصرية للاعبه البرازيلي فينسيوس جونيور

رئيس Real Madrid يتوعد رابطة الدوري الإسباني

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٨ مساءً
رئيس Real Madrid يتوعد رابطة الدوري الإسباني
المواطن - فريق التحرير

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توعد الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس نادي Real Madrid الإسباني، رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بمواصلة الضغط وذلك لجلب حق اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الريال بعد الإهانات العنصرية التي تعرض لها في مباراة فالنسيا أول أمس الأحد في الدوري الإسباني.

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وكانت القصة بدأت من تعرض اللاعب البرازيلي لمجموعة من المضايقات بدأت باللاعبين في أرض الملعب ثم بجماهير فالنسيا، حتى دخل نجم Real Madrid في احتكاك مع أحد لاعبي فالنسيا بعد أن قام الأخير بخنقه، مما أجبر الحكم على طرد لاعب ريال مدريد وسط غضب واندهاش من المدرب الإيطالي أنشيلوتي.

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رد Real Madrid

وقال بيريز في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء: ” المجتمع الذي نعيش فيه لا يستحق ما يحدث، الرياضة هدفها التعايش باحترام مع الآخرين ورسالتي واضحة لمسؤولي الرابطة ومسؤولي اتحاد القدم الإسباني، ريال مدريد لن يتسامح مع مزيد من الحوادث والإهانات العنصرية ضد أي من لاعبينا”.

وأضاف رئيس ريال مدريد: ” يجب تغيير هيكل التحكيم الإسباني بالكامل وأيضًا تغيير حكام تقنية الفيديو لأن التقنية يتم استخدامها بشكل سيء، كما حدث في لقاء فالنسيا”.

Real Madrid وفالنسيا - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد وفالنسيا

بكاء فينيسوس جونيور

وكانت عدسات الكاميرا التقطت اللاعب البرازيلي فينيسوس جونيور وهو يبكي بعد سبه من قبل جماهير فالنسيا، وكشفت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي صاحب الـ23 عامًا يفكر في الرحيل عن الدوري الإسباني والانتقال لدوري آخر بسبب كثرة تعرضه لمواقف إهانة عنصرية.

Real Madrid وفالنسيا - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد وفالنسيا
جونيور في مباراة ريال مدريد وفالنسيا

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