رادوي تاسع إقالة في دوري روشن

أعلن نادي الطائي عن رحيل المدير الفني الروماني ميريل رادوي عن الفريق الأول لكرة القدم، ليكون تاسع المدربين المُقالين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

إقالة ميريل رادوي

وقررت إدارة نادي الطائي تركي الضبعان، أمس الأربعاء، عن إقالة ميريل رادوي من منصبه في تدريب الفريق الأول لكرة القدم، فيما كلفت المساعد خوسيه باريتو لقيادة الفريق مؤقتًا في الثلاث مباريات المتبقية من الموسم الحالي.

وجاءت إقالة رادوي بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضد نظيره النصر بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز السابع.

وكان المدير الفني الروماني، قد تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في يناير الماضي، وكان يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة من 14 مباراة.

الإقالات بدوري روشن

وأصبح رادوي صاحب الـ42 عامًا، تاسع مدير فني تتم إقالته في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، بعد كل من؛ البلجيكي سفين فاندنبروك مدرب أبها، والبوسني وبرونو أكرابوفيتش مدرب الوحدة.

كما شهد الموسم الحالي إقالة كل من؛ التونسي يوسف المناعي مدرب العدالة، البرتغالي بيبا مدرب الطائي، الكرواتي ألين هورفات مدرب الباطن، الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الاتفاق.

وتمت إقالة، المدير الفني الكرواتي كريشمير ريزتش من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، بالإضافة إلى الفرنسي رودي غارسيا من النصر.