راكب يحاول تهريب 14 سبيكة ذهبية بالهند

تمكنت السلطات الهندية من ضبط 2ر1 كيلوجرام من الذهب المهرب تتجاوز قيمته 82 ألف دولار من راكب في مطار حيدر أباد الدولي أمس الأحد.

تفاصيل الوقعة

وبحسب بيان الجمارك، فإن فريق الاستخبارات الجوية التابعة لجمارك حيدر أباد اعترض، بناء على معلومات محددة، راكبًا وصل إلى المدينة، ومن خلال عملية التفتيش الدقيق لأمتعته، تم العثور على 14 سبيكة ذهبية، عيار 24 قيراط، وفقًا لوكالة أنباء “برس تراست أوف إنديا”.

واكتشف مفتشو الجمارك أن الذهب كان مخبأ داخل بطارية مصباح طوارئ جلبه المسافر في أمتعته.