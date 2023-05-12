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خلال مواجهة الوحدة اليوم

رامون دياز يسعى لكسر عقدة النهائيات

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
رامون دياز يسعى لكسر عقدة النهائيات
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، في فك عقدة النهائيات التي تُلاحقه خلال السنوات الأخيرة، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لحصد كأس الملك.

الهلال ضد الوحدة

ويستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، بحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

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كأس الملك
كأس البطولة – المصدر @KingCupSA

رامون دياز يطمح للفوز

وخسر رامون دياز آخر 7 نهائيات خاضها مع 3 فرق خلال الـ6 سنوات الماضية، ويعود آخر لقب توج به المدرب الأرجنتيني، إلى موسم 2016\ 2017، عندما قاد الهلال للفوز على الأهلي في نهائي كأس الملك بنتيجة 3\2.

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وقاد دياز، الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2017 ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، وتعادلا ذهابًا بنتيجة 1\1، وخسر إيابًا بهدف، وخسر نهائي كأس السوبر السعودي مع الاتحاد أمام الأزرق في بداية موسم 2018\ 2019.

رامون دياز
دياز – المصدر @Alhilal_FC

وتولى رامون دياز تدريب النصر الإماراتي، وخسر مباراتي نهائي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة في 2021 ضد شباب أهلي دبي، قبل أن يعود إلى الهلال في الموسم الماضي، وخسر نهائي كأس الملك أمام الفيحاء بركلات الترجيح.

ونجح الهلال بقيادة رامون دياز في التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وخسر أمام ريال مدريد بنتيجة 5\3، قبل أن يخسر نهائي دوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي أمام أوراوا، حيث تعادلا ذهابًا بنتيجة 1\1، وخسر إيابًا بهدف.

رامون دياز
دياز – المصدر @Alhilal_FC

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