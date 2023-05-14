رامون دياز يغادر الهلال

أعلن نادي الهلال اليوم، عن موافقته على رحيل مدربه الأرجنتيني رامون دياز إلى بلاده، وذلك لمتابعة وضع أسرته بعد الحادث المروري الذي تعرضوا له مؤخرًا.

وقال النادي في بيانه: إنه وافق على مغادرة رامون إلى بلاده، وتقرر تولي نجله المدرب إيميليانو دياز مهمة تدريب الفريق الكروي الأول، وذلك في المباريات المتبقية من الموسم الرياضي الحالي.

مغادرة دياز

وكان دياز غادر ملعب “الملز” بعد مباراة الفتح في بطولة كأس الملك موسم 2022/ 2023، حيث أُقيمت المباراة منتصف مارس الماضي، وذلك بعد علمه بوفاة زوجة نجله في حادث مروري في الأرجنتين.

وكانت صحيفة Ole الأرجنتينية ذكرت أن حادثًا مروريًّا في مدينة بوينوس آيريس الأرجنتينية أدى لوفاة زوجة نجل مدرب الهلال وإصابة حفيده.