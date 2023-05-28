رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29

شهدت منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليتواجد 4 لاعبين من صفوفه في التشكيل المثالي.

تألق الاتحاد

وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين والتشكيلة المثالية للجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، وشهدت تواجد رباعي الاتحاد، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، رومارينيو وإيغور كورونادو.

ورفع العميد رصيده إلى 69 نقطة، منفردًا بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الوصيف؛ الذي تعثر بتعادل إيجابي أمام الاتفاق بنتيجة 1\1.

الأعلى تقييمًا

وحصد البرازيلي رومارينيو، أعلى تقييم في الجولة الـ29، بـ8.4 درجات، بعد تألقه اللافت أمام الفيحاء، وتسجيله هدفين؛ ليُساهم في فوز الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد، وتتويجه بلقب دوري روشن السعودي قبل الجولة الأخيرة.

ونال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، فيصل فجر تقييم 8.4 درجات أيضًا، ثم نجم الهلال، سعود عبدالحميد بـ8.3 درجات، يليه نجم الباطن، سيباستيان بيدروزاو، حيث حصل على تقييم 8.2 درجات.

تشكيل الجولة بدوري روشن

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس مرمى الباطن، مشعل حريس، وفي الدفاع؛ محمد سالم “الرائد”، بجانب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد حجازي وأحمد شراحيلي.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ فيصل فجر “الوحدة”، سعود عبدالحميد “الهلال”، سيباستيان بيدروزا “الباطن”، محمد القحطاني “الهلال”، ولياندر تاوامبا “التعاون”، بجانب ثنائي العميد، رومارينيو وكورونادو.