Icon

القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية Icon رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 Icon عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليتواجد 4 لاعبين من صفوفه في التشكيل المثالي.

تألق الاتحاد

وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين والتشكيلة المثالية للجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، وشهدت تواجد رباعي الاتحاد، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، رومارينيو وإيغور كورونادو.

قد يهمّك أيضاً
رد فعل زوجة بيدرو ميجيل بعد هدفه ضد الهلال

رد فعل زوجة بيدرو ميجيل بعد هدفه ضد الهلال

مدرب أتلتيكو مدريد: إسبانيول فريق لا يستسلم

مدرب أتلتيكو مدريد: إسبانيول فريق لا يستسلم

ورفع العميد رصيده إلى 69 نقطة، منفردًا بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الوصيف؛ الذي تعثر بتعادل إيجابي أمام الاتفاق بنتيجة 1\1.

قد يهمّك أيضاً
طيران أديل أكثر شركة طيران يشتكي منها المسافرون

طيران أديل أكثر شركة طيران يشتكي منها المسافرون

روسيا والصين تتحديان الغرب مجددًا بتوقيع اتفاقيات اقتصادية

روسيا والصين تتحديان الغرب مجددًا بتوقيع اتفاقيات اقتصادية

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

الأعلى تقييمًا

وحصد البرازيلي رومارينيو، أعلى تقييم في الجولة الـ29، بـ8.4 درجات، بعد تألقه اللافت أمام الفيحاء، وتسجيله هدفين؛ ليُساهم في فوز الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد، وتتويجه بلقب دوري روشن السعودي قبل الجولة الأخيرة.

ونال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، فيصل فجر تقييم 8.4 درجات أيضًا، ثم نجم الهلال، سعود عبدالحميد بـ8.3 درجات، يليه نجم الباطن، سيباستيان بيدروزاو، حيث حصل على تقييم 8.2 درجات.

نادي الاتحاد
احتفال شراحيلي – المصدر @SPL

تشكيل الجولة بدوري روشن

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس مرمى الباطن، مشعل حريس، وفي الدفاع؛ محمد سالم “الرائد”، بجانب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد حجازي وأحمد شراحيلي.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ فيصل فجر “الوحدة”، سعود عبدالحميد “الهلال”، سيباستيان بيدروزا “الباطن”، محمد القحطاني “الهلال”، ولياندر تاوامبا “التعاون”، بجانب ثنائي العميد، رومارينيو وكورونادو.

دوري روشن السعودي
التشكيل المثالي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة