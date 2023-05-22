رجاء الله السلمي: استراتيجية دعم الأندية للجميع بدون استثناء

أكد مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال، الدكتور رجاء الله السلمي أن السعودية استضافت العديد من الفعاليات والأحداث العالمية بداية العام الحالي، مشددًا في الوقت ذاته على أن استراتيجية دعم الأندية للجميع بدون استثناء.

استضافة الأحداث العالمية

وتحدث السلمي، خلال جلسة حوارية بعنوان “الرياضة وإعلامها: واجهة للحضور الدولي للملكة”، ضمن مؤتمر الإعلام الوطني، قائلًا: “المنظمات والاتحادات الدولية أصبحت أكثر ثقة في السعودية، والدليل على ذلك استضافتنا السابقة والقادمة”.

وواصل رجاء الله السلمي حديثه قائلًا: “وتزامنًا مع رؤية المملكة 2030، وكان لدينا أكثر من 9 فعاليات وأحداث رياضية عالمية كبرى في الربع الأول لعام 2023”.

تعليق رجاء الله السلمي

وأضاف مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال: “استراتيجية دعم الأندية لكل الأندية بدون استثناء، وهذه الفترة الأفضل لرؤساء الأندية”.

وتابع: “وزارة الرياضة توضح أن أي شخص لديه ملاحظة أو انتقاد أن يوجهها للوزارة، ولن نسمح لأحد أن يشكك بنزاهة المنافسات الرياضية، ولن تصمت عن اتخاذ قرارات صارمة تجاه التشكيك بمنافساتها بدون أدلة”.

وأردف رجاء الله السلمي: “نعوّل على خريجي أقسام وكليات الاعلام وننتظرهم بشغف للانخراط في عمل الإعلام الرياضي ليواكبوا النقلة الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية”.