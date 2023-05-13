رجل يتوضأ وسط فوضى السرقة والنهب بالخرطوم

جلس رجل يتوضأ وسط عمليات النهب والسرقة التي تحاصر العاصمة السودانية الخرطوم، فيما انتشرت تلك اللقطات كالنار في الهشيم بين السودانيين على مواقع التواصل، الذين أثنوا على أخلاق هذا الرجل النبيلة.

مشهد مؤثر

فقد انشغل الرجل الهادئ بسكب الماء من قارورة أمامه ليتوضأ، بينما تستمر عمليات النهب خلفه، في أحد أسواق أم درمان.

يشار إلى أن “سوق ليبيا” مسرح عمليات السرقة المروّعة، يقع على أطراف مدينة أم درمان، بالاتجاه الغربي للخرطوم، ويعتبر أحد أشهر وأكبر الأسواق بالخرطوم والسودان قاطبة.

سوق ليبيا

كما يعد السوق الرئيسي للبضائع التجارية كالأقمشة، الأحذية، الأدوات الكهربائية الأثاثات، الأغذية، والمشروبات، بالإضافة للعقارات، والعربات وقطع الغيار.

وعادة ما يشهد السوق صفقات تجارية ضخمة بالعملتين المحلية والصعبة، إلى جانب عمليات البيع والشراء المعتادة سواءً عبر البيع بالجملة أو التجزئة.

إلا أنه تحول خلال الأيام الماضية إلى مسرح مفتوح لعمليات سلب ونهب واسعة النطاق تواصلت حتى يوم أمس الجمعة.