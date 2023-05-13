Icon

الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس القمر المتحدة Icon أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق Icon أسينسيو يُهدي الفوز لـ الريال ضد خيتافي Icon التعادل السلبي يحسم مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز Icon مدرب توتنهام السابق يقترب من تدريب تشيلسي Icon أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات Icon موعد مباراة الاتفاق ضد الشباب Icon إضافة مسار حافلات الرياض في خرائط جوجل ماب Icon الاتحاد يواصل استعداده لمواجهة الهلال Icon عمر السومة يقلد البليهي بعد تتويج العربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
مشهد يخطف الأنظار بأزمة السودان

رجل يتوضأ وسط فوضى السرقة والنهب بالخرطوم

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
رجل يتوضأ وسط فوضى السرقة والنهب بالخرطوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جلس رجل يتوضأ وسط عمليات النهب والسرقة التي تحاصر العاصمة السودانية الخرطوم، فيما انتشرت تلك اللقطات كالنار في الهشيم بين السودانيين على مواقع التواصل، الذين أثنوا على أخلاق هذا الرجل النبيلة.

مشهد مؤثر

فقد انشغل الرجل الهادئ بسكب الماء من قارورة أمامه ليتوضأ، بينما تستمر عمليات النهب خلفه، في أحد أسواق أم درمان.

يشار إلى أن “سوق ليبيا” مسرح عمليات السرقة المروّعة، يقع على أطراف مدينة أم درمان، بالاتجاه الغربي للخرطوم، ويعتبر أحد أشهر وأكبر الأسواق بالخرطوم والسودان قاطبة.

سوق ليبيا

كما يعد السوق الرئيسي للبضائع التجارية كالأقمشة، الأحذية، الأدوات الكهربائية الأثاثات، الأغذية، والمشروبات، بالإضافة للعقارات، والعربات وقطع الغيار.

وعادة ما يشهد السوق صفقات تجارية ضخمة بالعملتين المحلية والصعبة، إلى جانب عمليات البيع والشراء المعتادة سواءً عبر البيع بالجملة أو التجزئة.

إلا أنه تحول خلال الأيام الماضية إلى مسرح مفتوح لعمليات سلب ونهب واسعة النطاق تواصلت حتى يوم أمس الجمعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها الجميع
السعودية اليوم

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها...

السعودية اليوم
اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب
العالم

اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة...

العالم
بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024
تقارير

بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024

تقارير
لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة
السعودية اليوم

لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة

السعودية اليوم
صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه بندر وسلطان وسعود
أخبار رئيسية

صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه...

أخبار رئيسية
أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره على سناب شات
مشاهير

أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره...

مشاهير
3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت
تكنولوجيا

3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت

تكنولوجيا
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39...

السعودية اليوم