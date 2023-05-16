رجل ينقذ 10 عائلات من حريق محقق

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وثق مقطع فيديو موقفًا بطوليًّا لرجل شهم، لم يتردد لحظة وأنقذ 10 عائلات من حريق محقق في منزلهم، بعد تنبيهه لهم بوجود نيران تخرج من المنزل.
وبين مقطع الفيديو المتداول، ملاحظة الرجل للنيران، ليقرر على الفور النزول من سيارته ودق الجرس ومناداة أهل المنزل حتى ينتبهوا إلى الحريق ويتمكنوا من إخماده دون أن يصاب أحد من أفراده بأذى.
على صعيد متصل، أشاد مواطنون عبر موقع تويتر، بردة فعل وتصرف الرجل الذي وصفوه بالشهم، حيث قال أحد المواطنين: الحمد لله ربي يسعده ويوفقه، فيما أضاف آخر: الله يجزيه كل خير، الحمد لله على سلامتهم.