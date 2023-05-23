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أكدت أن العروس بين أهلها وناسها

رجوة تغالب دموعها أثناء كلمة الملكة رانيا

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٠ مساءً
رجوة تغالب دموعها أثناء كلمة الملكة رانيا
المواطن - فريق التحرير

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غالبت رجوة آل سيف دموعها، خلال الكلمة التي وجهتها لها ملكة الأردن رانيا العبدالله، خلال مراسم حفل الحناء الذي أقيم للاحتفاء بقرب زفاف رجوة خطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأظهر مقطع فيديو مراسم حفل الحناء، حيث قالت الملكة رانيا في كلمتها: “أخيرًا صار عندي كِنة.. بس مش أي كِنة ما شاء الله عليها رجوة يعني جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى”.

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رجوة في عيوننا

كما وجهت الملكة رانيا أيضًا كلمة إلى والدة العروس بالقول: “عزة أنا بعرف أنا كنت محلك قبل شهرين وبعرف شعورك.. بس بدي أطمنك إنه رجوة بعيونا وبعيون حسين وهي بين أهلها وناسها، فاطمئني عليها”.

وأقيم الحفل وسط حضور عدد من العديد من الأميرات، على رأسهن الأميرة إيمان والأميرة سلمى، وعدد من أفراد عائلة آل سيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة الأردنية.

إطلالة ساحرة

وخطفت رجوة آل سيف، الأنظار بإطلالتها الساحرة في حفل حنائها، حيث ارتدت فستانًا أبيض مطرزًا بالذهبي، مع وضع طرحة طويلة مطرزة بالذهبي أيضًا فوق منتصف الرأس.

واحتفلت المشاركات في الحفل بقرب موعد زفاف رجوة على ولي العهد الأردني المقرر في أول يونيو المقبل، على وقع أهازيج فرح أردنية ممزوجة بالتراث العربي والحجازي وزغاريد شعبية أصيلة.

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