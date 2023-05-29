Icon

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية Icon السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية Icon الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد Icon وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” Icon الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين Icon ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان Icon أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث Icon القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية Icon تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن البرنامج مستدام لإستراتيجية الفضاء الوطنية

رحلة القرني وريانة بداية للخطة السعودية الطموحة للفضاء

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ صباحاً
رحلة القرني وريانة بداية للخطة السعودية الطموحة للفضاء
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

أكدت المستشارة في الهيئة السعودية للفضاء مشاعل الشميمري، أن مهمة “Axiom-2” التي يشارك فيها رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي مجرد بداية لخطة السعودية الطموحة، وسيكون البرنامج السعودي لرحلات الفضاء البشرية برنامجًا مستدامًا.

لحظة تاريخية

وقالت مشاعل الشميمري، في حوار لموقع space: إنها بالتأكيد لحظة تاريخية، كان الجميع متحمس لها. عندما تم إطلاق مهمة [Ax-2]، فقد كانت قلوبنا تنبض لحظة انطلاق ريانة والقرني نحو الفضاء.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في مركز إدارة النفايات

وظائف شاغرة في مركز إدارة النفايات

تساقط زخات البرد الكثيفة على عشيرة بالطائف

تساقط زخات البرد الكثيفة على عشيرة بالطائف

وأضافت: “كانت المهمة مجرد بداية تفتح الباب أمام برنامج رحلات الفضاء البشرية. ومن المفترض أن يكون برنامج رحلات الفضاء المأهولة بالعناصر البشرية ضمن برنامج مستدام، وهو برنامج إستراتيجي، وجزء من إستراتيجية الفضاء الوطنية.

قد يهمّك أيضاً
حالة مطرية على المدينة المنورة تستمر حتى الـ 10 مساء

حالة مطرية على المدينة المنورة تستمر حتى الـ 10 مساء

ريانة والقرني يتناولان الطعام لأول مرة بالفضاء ولقطة تذكارية جماعية

ريانة والقرني يتناولان الطعام لأول مرة بالفضاء ولقطة تذكارية جماعية

الريادة السعودية بالفضاء

وتعد المهندسة مشاعل الشميمري، أول سيدة من المملكة العربية السعودية، تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية IAF، وذلك عقب ترشحها للمنصب وفوزها بالتصويت على أربعة عشر مرشحًا من أنحاء العالم كافة، لتكون أول امرأة سعودية تحقق الفوز بمنصب قيادي في أكبر المنظمات العالمية للفضاء.

وأوضحت مشاعل، أن رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، أول امرأة سعودية تصل إلى الفضاء، لتعمل في محطة الفضاء الدولية أثناء مهمتها في Ax-2.

برنامج الفضاء السعودي

وشددت على أن برنامج الفضاء السعودي سيعتمد على عنصرين، أولهما هو العلم الذي سيفيد البشرية جمعاء، والعنصر الثاني، سيكون بالتركيز على رأس المال البشري لدينا ومهاراتنا التقنية، ومن الواضح أنه سيكون له تأثير ملهم للعالم كله، على حد تعبيرها.

وأضافت المستشارة في الهيئة السعودية للفضاء: “برنامج رحلات الفضاء في كل بلد هو مسألة اعتزاز وطني؛ فهو يجعل الناس فخورين حقًّا بإنجازات بلادهم، ولكن له أيضًا تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على رأس المال البشري ونمو القطاع التكنولوجي بشكل عام”.

تأثير ملهم للطلاب

وأشارت الشميمري إلى أن كل المواطنين في السعودية وحول العالم تابعو لحظات البث المباشر للإطلاق الذي تمت إذاعته عبر شاشات التلفزيون الوطني في السعودية. بالإضافة إلى ذلك، كان يوجد العديد من الفعاليات في جميع أنحاء المدن السعودية مع شاشات عملاقة لجعل الناس تلك اللحظات التي لن تُنسى في تاريخ الوطن.

وأضافت: “لقد كانت لحظة فخر توحد فيها جميع السعوديين، وكان لها تأثير إيجابي حقًّا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى التأثير الملهم لرائدي الفضاء القرني وريانة على الطلاب”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة