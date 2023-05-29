رحلة القرني وريانة بداية للخطة السعودية الطموحة للفضاء

أكدت المستشارة في الهيئة السعودية للفضاء مشاعل الشميمري، أن مهمة “Axiom-2” التي يشارك فيها رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي مجرد بداية لخطة السعودية الطموحة، وسيكون البرنامج السعودي لرحلات الفضاء البشرية برنامجًا مستدامًا.

لحظة تاريخية

وقالت مشاعل الشميمري، في حوار لموقع space: إنها بالتأكيد لحظة تاريخية، كان الجميع متحمس لها. عندما تم إطلاق مهمة [Ax-2]، فقد كانت قلوبنا تنبض لحظة انطلاق ريانة والقرني نحو الفضاء.

وأضافت: “كانت المهمة مجرد بداية تفتح الباب أمام برنامج رحلات الفضاء البشرية. ومن المفترض أن يكون برنامج رحلات الفضاء المأهولة بالعناصر البشرية ضمن برنامج مستدام، وهو برنامج إستراتيجي، وجزء من إستراتيجية الفضاء الوطنية.

الريادة السعودية بالفضاء

وتعد المهندسة مشاعل الشميمري، أول سيدة من المملكة العربية السعودية، تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية IAF، وذلك عقب ترشحها للمنصب وفوزها بالتصويت على أربعة عشر مرشحًا من أنحاء العالم كافة، لتكون أول امرأة سعودية تحقق الفوز بمنصب قيادي في أكبر المنظمات العالمية للفضاء.

وأوضحت مشاعل، أن رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، أول امرأة سعودية تصل إلى الفضاء، لتعمل في محطة الفضاء الدولية أثناء مهمتها في Ax-2.

برنامج الفضاء السعودي

وشددت على أن برنامج الفضاء السعودي سيعتمد على عنصرين، أولهما هو العلم الذي سيفيد البشرية جمعاء، والعنصر الثاني، سيكون بالتركيز على رأس المال البشري لدينا ومهاراتنا التقنية، ومن الواضح أنه سيكون له تأثير ملهم للعالم كله، على حد تعبيرها.

وأضافت المستشارة في الهيئة السعودية للفضاء: “برنامج رحلات الفضاء في كل بلد هو مسألة اعتزاز وطني؛ فهو يجعل الناس فخورين حقًّا بإنجازات بلادهم، ولكن له أيضًا تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على رأس المال البشري ونمو القطاع التكنولوجي بشكل عام”.

تأثير ملهم للطلاب

وأشارت الشميمري إلى أن كل المواطنين في السعودية وحول العالم تابعو لحظات البث المباشر للإطلاق الذي تمت إذاعته عبر شاشات التلفزيون الوطني في السعودية. بالإضافة إلى ذلك، كان يوجد العديد من الفعاليات في جميع أنحاء المدن السعودية مع شاشات عملاقة لجعل الناس تلك اللحظات التي لن تُنسى في تاريخ الوطن.

وأضافت: “لقد كانت لحظة فخر توحد فيها جميع السعوديين، وكان لها تأثير إيجابي حقًّا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى التأثير الملهم لرائدي الفضاء القرني وريانة على الطلاب”.