رحلة عودة ريانة والقرني إلى الأرض تستغرق من 6 لـ 30 ساعة

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بدأت رحلة عودة رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي إلى كوكب الأرض بعد انتهاء مهمتهما في الفضاء، حيث استقلا مركبة دراجون استعدادًا للعودة إلى الأرض.
وقالت الهيئة السعودية للفضاء في إنفوجراف صادر عنها إن رحلة عودة القرني وبرناوي إلى الأرض بالانفصال عن محطة الفضاء الدولية تستغرق من 6 إلى 30 ساعة.
وأضافت الهيئة أنه بعد الدخول إلى الغلاف الجوي، سيتم إطلاق 2 براشوت من المركبة على ارتفاع 5.5 كم لتخفيف السرعة، كما سيتم إطلاق 4 براشوتات أخرى على ارتفاع 2 كم.
وعند الهبوط النهائي، ستستمر سرعة المركبة بالنزول حتى تستقر في نقطة الهبوط المتوقعة على سرعة 27 كم/ ساعة.
وكان رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني اختتما مهمتهما في محطة الفضاء الدولية اليوم الثلاثاء، وبدآ رحلة العودة إلى الأرض، وذلك بعد 10 أيام من استكشاف الفضاء وإجراء التجارب العلمية.
وبثت هيئة الفضاء السعودية مقطع فيديو على تويتر، يظهر استعداد ريانة والقرني لمغادرة محطة الفضاء الدولية، حيث استقلا المركبة الفضائية التي ستنفصل عن المحطة في أولى مراحل عودتها إلى الأرض.
رائدا الفضاء السعوديان @Astro_Rayyanah و @AstroAli11 يستعدان لمغادرة محطة الفضاء الدولية، ويستقلان المركبة الفضائية التي ستنفصل عن المحطة في أولى مراحل عودتها إلى الأرض .
السعودية #نحو_الفضاء pic.twitter.com/hDLv81QE8O
— الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 30, 2023