ردة فعل ابنة علي القرني فور مشاهدة والدها بالتلفاز

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، ردة فعل ابنة رائد الفضاء السعودي علي القرني، عندما شاهدت والدها على شاشة التليفزيون.
وظهرت ابنة على القرني وهي تضحك فور مشاهدتها والدها في برنامج على التليفزيون قبل الانطلاق إلى الفضاء، وتتابعه بفرحة وشوق.
شاهد.. طفلة #علي_القرني تتابع رحلة والدها إلى الفضاء.. وتتفاعل مع لحظة ظهورها معه#نحو_الفضاء pic.twitter.com/IkB5VQFjoIقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 23, 2023
وفور ظهورها معه في التليفزيون، تفاعلت الطفلة بالصياح والإشارة إليهما في فرحة وسعادة.
ونال هذا الفيديو إعجاب رواد موقع “تويتر”، الذين عبروا عن سعادتهم بهذا المقطع، داعين لوالدها بالعودة إلى السعودية مع زميلته ريانة برناوي سالمين غانمين.
وقال مغرد: “عز الله يحق لها تتفاخر بأبيها لأنه اشتهر بعلم وإنجاز أكرمه الله به”، وأضافت أخرى: “كتلة من اللطافة يا رب احفظها لعين ترجيها”.
وكان رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني وصلا اليوم الاثنين إلى محطة الفضاء الدولية في إنجاز سعودي، بعد أن تم فتح باب مركبة دراجون التي كانت تحملهما ضمن طاقم الفريق المكون من 12 شخصًا، عقب التحامها بالمحطة بنجاح.
ورحب أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية برائدي الفضاء “ريانة برناوي” و”علي القرني” لحظة دخولهما المحطة.