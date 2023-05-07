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لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين

ردم 7 آبار مكشوفة بسبب خطورتها في بحرة

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
ردم 7 آبار مكشوفة بسبب خطورتها في بحرة
المواطن - واس

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يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أعمال ردم الآبار المكشوفة، حيث نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة بمعالجة وردم 7 آبار مكشوفة بجانب كبري بحرة؛ لما تشكله من خطر على المارة.

معالجة البلاغات

وأوضح مدير إدارة المياه بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس محي بن عبدالرحمن القبيسي، أنه تم معالجة عدة بلاغات عن آبار مكشوفة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة (الداخلية والدفاع المدني والأمانة والشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة) وذلك لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.

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خدمات إلكترونية

من جهته أفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات “911” وكذلك أتاحت الوزارة نظام “بلاغات” للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/ ، مشيراً إلى أنه على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، وذلك بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939 )، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

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