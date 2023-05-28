رد المسيليم على طلب عدم الاحتفال بلقب دوري يلو

رد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ياسر المسيليم على طلب أحد الجماهير بعدم الاحتفال بلقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الأهلي ضيفًا على الحزم

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضد الأهلي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من دوري يلو، على ملعب نادي الحزم في الرس.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 67 نقطة، وضمن التأهل لدوري روشن السعودي، فيما يتصدر الأهلي الترتيب بـ71 نقطة، وتوج باللقب.

رد ياسر المسيليم

وتداول رواد موقع “تويتر”، طلب أحد مشجعي الأهلي من ياسر المسيليم بعدم الاحتفال بدوري يلو، حيث طالبه باستلام الكأس؛ والذهاب إلى غرفة الملابس، ليرد عليه قائلًا: “قفل التلفزيون ولا تتفرج، عشان لا تشوف شيء نام.. لا تصحى”.

وتفاعلت الجماهير مع رد حارس مرمى الأهلي، ليصبح اسم المسيليم ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الأحد، حيث انقسمت الآراء، ورأى البعض أن رده غير مناسب ويجب عدم الاحتفال باللقب، فيما أكد البعض الآخر أن التعليق طبيعي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العودة إلى منافسات دوري روشن السعودي، بعد هبوطه الصادم إلى دوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، ما دفع بعض الجماهير للمطالبة بعدم الاحتفال.