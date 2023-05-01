رد مورينيو على تدريب تشيلسي طائف الورد أجواء مهرجانية مشوقة في المحاكاة بالتقنية الحديثة أوسيمين يُفاضل بين بايرن ميونخ وسان جيرمان شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادعى سرقة مركبته للمقيمين.. إتاحة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر فتح التقديم على برنامج تصنيع المعادن براتب 9000 ريال طرح تذاكر مباراة أوراوا والهلال النيابة العامة: لن نتساهل في ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برقم قياسي يُحفز هالاند لقطات لإنزال حالة طبية حرجة لمسنة قادمة من السودان
حسم المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما بعد نهاية الموسم الحالي، لتولي تدريب تشيلسي.
ويستهدف نادي تشيلسي، التعاقد مع مورينيو، بعد إقالة الثنائي توماس توخيل، وجراهام بوتر، وتم تعيين فرانك لامبارد مدربًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم.
وذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، اليوم الاثنين: “مورينيو لم يحسم مستقبله حتى الآن، لكن بالرغم من ذلك يود البقاء في روما“.
وأضافت: “المدرب البرتغالي أثبت رغبته في البقاء، بعدما قال (لا) لأحد مديري تشيلسي، الذي أراد مقابلته ووضعه في قائمة المرشحين لقيادة الفريق، حيث إنه يريد أن يستمع لإدارة روما أولًا، ومعرفة خطط النادي للفترة المقبلة”.
ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما بشكل جيد هذا الموسم، حيث يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 57 نقطة من الفوز 17 مرة، والتعادل 6 مرات، وخسر 9 لقاءات.