رد مورينيو على تدريب تشيلسي

حسم المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما بعد نهاية الموسم الحالي، لتولي تدريب تشيلسي.

موقف مورينيو

ويستهدف نادي تشيلسي، التعاقد مع مورينيو، بعد إقالة الثنائي توماس توخيل، وجراهام بوتر، وتم تعيين فرانك لامبارد مدربًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، اليوم الاثنين: “مورينيو لم يحسم مستقبله حتى الآن، لكن بالرغم من ذلك يود البقاء في روما“.

وأضافت: “المدرب البرتغالي أثبت رغبته في البقاء، بعدما قال (لا) لأحد مديري تشيلسي، الذي أراد مقابلته ووضعه في قائمة المرشحين لقيادة الفريق، حيث إنه يريد أن يستمع لإدارة روما أولًا، ومعرفة خطط النادي للفترة المقبلة”.

روما بالدوري الإيطالي

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما بشكل جيد هذا الموسم، حيث يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 57 نقطة من الفوز 17 مرة، والتعادل 6 مرات، وخسر 9 لقاءات.