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استعرضت معاناتها من الألم والحرب ونقص المياه

رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في نعمة

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في نعمة
المواطن - فريق التحرير

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وثق الفنان فايز المالكي مقطع فيديو لسيدة سودانية استعرضت من خلاله ما واجهته من معاناة وألم بسبب الحرب الدائرة في السودان، موجهة رسالتها للشعب السعودي.

رسالة للشعب السعودي

ونشر المالكي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” فيديو لسيدة سودانية وجهت من خلاله رسالة للشعب السعودي: ” السعودية أنتم في نعمة وربنا يخلي الملك سلمان وولي العهد أول مرة نشعر بالألم والحرب حاجة مؤسفة ومؤلمة ما نلاقي المياه نشربها أو نتوضأ”

وأبدت انبهارها بما شهدته من معاملة من الشعب السعودي مجددة شكرها ودعواتها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

خدمات وإمكانات

من جهة أخرى، استعرض المالكي أبرز الخدمات والإمكانات التي بسفينة جلالة الملك التي استخدمت لإجلاء رعايا الدول الصديقة من بورتسودان ، فالسفينة تضم مستشفى كاملاً ومحلات تسوق وحلاقة وغرف نوم وتحمل أكثر من 350 شخصًا، يأتي ذلك بفضل توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لافتًا إلى أن كل من يعمل عليها من  الشباب السعوديين موجهًا كافة الدعم والشكر لجهودهم الباسلة.

عمليات الإجلاء

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية، إجمالي عدد المواطنين والرعايا الذين أجلتهم المملكة من السودان حيث وصل العدد إلى 5629 شخصًا، ينتمون لـ 102 جنسية بينهم 239 مواطنًا سعوديًا.

جهود متواصلة

ويأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية لهم حتى يصلوا إلى بلدانهم بأمان.

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