رسالة وصورة من سلطان النيادي إلى القرني وريانة

وجه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، رسالة أخيرة إلى علي القرني وريانة برناوي، رائدي الفضاء السعوديين، قبل انطلاقهم إلى الفضاء في رحلة تاريخية مساء اليوم الأحد.

رسالة النيادي

وقال النيادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “على خطى أول رائد فضاء عربي، الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، تنطلق اليوم أول مهمة لرائدَي فضاء سعوديين إلى المحطة الدولية للفضاء”،

وأضاف النيادي: “أنا أنتظر هذا الانطلاق، واللحظات التي سنكون فيها أول ثلاث عرب يجتمعون في الفضاء”.

صورة للسعودية من الفضاء

وتابع رائد الفضاء الإماراتي: “أتمنى لزملائي من السعودية كل التوفيق وأشارككم هذه الصورة التي التقطتها للمملكة العربية السعودية من الفضاء”.

هذا وينطلق بعد عدة ساعات قليلة، رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، والتي ستصبح أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية “ISS”، وذلك في رحلة علمية، تعتبر حدثًا تاريخيًا تحظى به السعودية، وتبدأ مرحلة جديدة بوضع أول قدم لها في مجال الفضاء.