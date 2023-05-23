رسميًا.. إغلاق أسواق الصواريخ بجدة بعد رصد مخالفات

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أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق أسواق الصواريخ بعد رصد عدد من المخالفات، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة.
وقالت الأمانة عبر حسابها بموقع “تويتر” “بسبب رصد عدد من المخالفات وعدم الالتزام باشتراطات السلامة الأمانة تغلق أسواق الصواريخ”.
ووثقت عدة صور أمس، أمانة جدة وهي تغلق معظم مداخل سوق الصواريخ الواقعة في جنوب المحافظة، باستخدام “الصبات الخرسانية”، وذلك عقب اندلاع عدة حرائق بسوق الصواريخ مؤخرًا.
يشار إلى أنه في يوم 12 مايو الجاري، تمكنت فرق الدفاع المدني في جدة من إخماد حريق اندلع في السوق، خلال الساعات الأولى من اليوم.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة على “تويتر” وقتها، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.
وبعدها بأيام قليلة وتحديدًا يوم 21 مايو الجاري، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرقها تباشر حريقًا نشب في سوق الصواريخ.
الراقي
سوق الغلابه ياناس