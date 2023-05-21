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أولوية التسجيل للمستوى الثالث

رسميًا بدء التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
رسميًا بدء التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور
المواطن - فريق التحرير

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بدأت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، اليوم الأحد، باستقبال طلبات التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور على فترات، مع استمرار تلقي الطلبات طوال العام الدراسي، وذلك حسب المقاعد المتاحة في المدارس.

3 مجموعات

وبحسب ما ذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، سيتم تقسيم مرحلة التسجيل إلى ثلاث مجموعات بحيث تضم كل مجموعة عددًا من الإدارات التعليمية المتاح من خلالها التسجيل لرياض الأطفال، فيما ستخصص المقاعد المتاحة حاليًا في رياض الأطفال الحكومية للمتقدمين للمستوى الثالث فقط.

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وحددت الوزارة مستويات مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد، وسيكون التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ ست سنوات.

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