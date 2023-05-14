رشا رزق تطل على جمهورها في فعاليات جدة

تلتقي الفنانة رشا رزق جمهورها في جدة من عشاق أغاني المسلسلات الكرتونية في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وذلك من خلال المسرحية الموسيقية الغنائية الاستعراضية–نوستالجيا-، التي سيتم عرضها على مدار ثمانية أيام من 19 إلى 26 مايو الجاري، على المسرح العربي في منطقة السيتي ووك ضمن تقويم فعاليات جدة 2023.

الزمن الجميل

وتعود المسرحية بالجمهور إلى أيام الزمن الجميل، وتستعيد معهم الذكريات ضمن أجواء كلاسيكية، حيث تتناول مجموعة مواقف يعيشها بطل العمل، وتترك في نفسه أثرًا بالغًا، ينعكس على حياته وشخصيته وأسلوبه في مواجهة المواقف التي يتعرض لها في حياته اليومية، وذلك من خلال مجموعة من أشهر أغاني الكرتون في قناة سبيس تون المرتبطة بالذكريات.

أبرز الأعمال

وتعد الفنانة رشا رزق صاحبة الصوت الأشهر في المسلسلات الكرتونية على قناة الأطفال سبيس تون، ومن أبرز هذه الأعمال الكرتونية؛ ريمي، المحقق كونان، باربار، عهد الأصدقاء، وأنا وأخي، حكايات ما أحلاها، القناص، بوكيمون، أنستازيا، وأدغال الديجيتال.

ويتيح تقويم فعاليات جدة لأهالي مدينة جدة وزوارها حجز التذاكر لحضور المسرحية الغنائية الاستعراضية– نوستالجيا- في منطقة السيتي ووك، والاستمتاع بأشهر أغاني المسلسلات الكرتونية في فترة الثمانينات والتسعينات للفنانة رشا رزق، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (اضغط هنا).