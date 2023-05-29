رصد آلي لـ 7 مخالفات مرورية الأحد المقبل

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أعلنت إدارة المرور البدء برصد 7 حالات مخالفات مرورية إلكترونيًّا، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل الرصد الآلي لهذه المخالفات الأحد المقبل.
وبحسب ما ذكر المرور في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت المخالفات على النحو التالي: