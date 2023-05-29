Icon

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية Icon السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية Icon الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد Icon وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” Icon الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين Icon ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان Icon أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث Icon القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية Icon تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رصد آلي لـ 7 مخالفات مرورية الأحد المقبل

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
رصد آلي لـ 7 مخالفات مرورية الأحد المقبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة المرور البدء برصد 7 حالات مخالفات مرورية إلكترونيًّا، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل الرصد الآلي لهذه المخالفات الأحد المقبل.

وبحسب ما ذكر المرور في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت المخالفات على النحو التالي:

قد يهمّك أيضاً
مدني الباحة ينقذ شخصًا سقط من منحدر جبلي

مدني الباحة ينقذ شخصًا سقط من منحدر جبلي

ميتا تتكبد خسائر ضخمة بسبب بريطانيا

ميتا تتكبد خسائر ضخمة بسبب بريطانيا

  • قيادة المركبة بلوحات غير واضحة، أو بها تلف.
  • وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.
  • تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.
  • القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة، أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.
  • عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات.
  • عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية، التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
  • تنظيمات السير على الطريق.

قد يهمّك أيضاً
توزيع 5 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام

توزيع 5 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام

عمومية السعودي الفرنسي تقر توزيع 901 مليون ريال أرباحاً نقدية

عمومية السعودي الفرنسي تقر توزيع 901 مليون ريال أرباحاً نقدية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة