رصد آلي لـ 7 مخالفات مرورية الأحد المقبل

أعلنت إدارة المرور البدء برصد 7 حالات مخالفات مرورية إلكترونيًّا، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل الرصد الآلي لهذه المخالفات الأحد المقبل.

وبحسب ما ذكر المرور في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت المخالفات على النحو التالي: