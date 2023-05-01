رعب في لبنان بسبب قرش

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في لبنان صورة لسمكة قرش، الأمر الذي تداول آثار حالة من الهلع.

بيان رسمي

ودعت وزارة الزراعة اللبنانية، في بيان رسمي، بشأن ذلك، إلى عدم الهلع من هذه الأسماك، داعية إلى المساعدة في حمايتها لأنها تقترب في مثل هذه الأحوال المناخية من الشواطئ؛ كونها تكون دافئة أكثر.

وأضافت أن بعض أنواع أسماك القرش ليس طارئًا على بحر لبنان، فهي متواجدة في المتوسط وفي الجزء الشرقي منه منذ آلاف السنين.

ولفتت إلى أن لبنان يتمتع بتنوع بيولوجي يميزه عن سائر دول البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن هذه الأسماك غير عدوانية ولبنان من الدول الملتزمة بحماية هذه الأنواع من الأسماك.