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بعد نهاية عقده مع باريس

رفض مقترح برشلونة لعودة ليونيل ميسي!

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
رفض مقترح برشلونة لعودة ليونيل ميسي!
المواطن - فريق التحرير

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رفضت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الاثنين، الخطة التي قدمها مسؤولو برشلونة لرفع قيود قانون اللعب المالي النظيف عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لعودة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الرابطة ترفض طلب برشلونة

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “يحاول الرئيس خوان لابورتا والمدير الرياضي ماتيو أليماني منذ أسابيع الوصول إلى اتفاق مع رابطة الدوري الإسباني، بشأن حل بديل لرفع القيود عن برشلونة”.

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وأضافت: “يحتاج برشلونة لتخفيض فاتورة الرواتب بقيمة 200 مليون يورو على الأقل، حتى ينجح في تسجيل العقود الجديدة للاعبيه وقيد الصفقات المحتملة، وأبرزها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان“.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر psg

وتابعت: “عرض برشلونة على الليغا الوفاء برقم الـ200 مليون يورو خلال 3 سنوات، لكن رفضته الرابطة برئاسة خافيير تيباس، الذي صرح أكثر من مرة بأنه حتى الآن لا يوجد اتفاق مع البارشا بشأن قيود اللعب المالي النظيف”.

وجاء في ختام التقرير: “رابطة الليغا رفضت أيضًا الحيلة التي لجأ لها برشلونة في الصيف الماضي، لزيادة الإيرادات من خلال بيع جزء من أصول النادي، والبارشا ليس لديه أي حل حاليًّا لإصلاح وضعه الاقتصادي، وبحاجة إلى ابتكار أفكار جديدة”.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي – المصدر @PSG_English

نهاية عقد ليونيل ميسي

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالعودة إلى صفوف برشلونة، بالإضافة إلى وجود اهتمام الهلال وأندية أمريكية بضمه.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_English

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