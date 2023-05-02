رفع المعاناة عن الشعب اليمني أبرز محادثات السفير آل جابر مع المبعوث الأمريكي

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر – اليوم – في الرياض، بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأزمة اليمنية وبحث سبل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، كما استعرضت جهود المملكة المختلفة لدعم جهود السلام ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم الحكومة والاقتصاد اليمني وجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن.