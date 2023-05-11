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1600 ريال لكل طفل

رفع قيمة دعم حضانة أطفال الموظفات ‎لـ 50%

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢١ مساءً
رفع قيمة دعم حضانة أطفال الموظفات ‎لـ 50%
المواطن - فريق التحرير

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أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية، تحسينات لدعم حضانة أطفال الموظفات “قرة”، وذلك من خلال تطوير الآلية الخاصة بالمنتج.

التحسينات الجديدة

وتضمنت التحسينات الجديدة تغطية 50% من التكلفة الشهرية، على ألا يتجاوز مبلغ الدعم لكل طفل 1600 ريال، بالإضافة لمدة الدعم المفتوح وغير المحدد بعدد سنوات معينة بخلاف ما كان سابقًا.

كما نصت التحسينات على عدم وجود حد أعلى لعدد الأطفال، لاستفادة الموظفات من الدعم.

دعم الموظفات

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة” مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة” إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرار النساء السعوديات في وظائفهم، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.

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