رقم مميز لـ تونس في كأس العالم للشباب

ظهر منتخب تونس تحت 20 عامًا، بشكل مميز خلال مباراته ضد نظيره العراقي في كأس العالم للشباب، ليُحقق رقمًا مميزًا في البطولة.

تألق تونس ضد العراق

ولعب منتخب تونس تحت 20 عامًا ضد نظيره العراقي بالأمس على ملعب “لا بلاتا”، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم للشباب بالأرجنتين، ونجح نسور قرطاج في الفوز بثلاثية نظيفة.

وتُعد مباراة تونس ضد العراق، هي الثامنة لنسور قرطاج في تاريخ مشاركاتهم ببطولة كأس العالم للشباب، إلا أنها المواجهة الأولى التي ينجح فيها بتسجيل أكثر من هدف خلال كاس واحد، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق في النسخة الحالية.

ويدين منتخب تونس تحت 20 عامًا بفوزه لحارس المرمى إدريس عرفاوي، الذي تألق بشكل لافت وقام بتصديات مذهلة أمام هجوم العراق القوي، ليُحافظ على نظافة شباكه، فيما اعتمد نسور قرطاج على سرعة لاعبيه والهجمات المرتدة لهز الشباك.

كأس العالم للشباب

وجاء ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للشباب، كالتالي؛ منتخب إنجلترا تحت 20 عامًا في الصدارة برصيد 6 نقاط، يليه أوروغواي برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع تونس، فيما تتذيل العراق الترتيب بدون نقاط.

وفي الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم، يُلاقي منتخب تونس تحت 20 عامًا نظيره الأوروغوياني، فيما يلعب منتخب العراق ضد إنجلترا، عند الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل.