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ضمن منافسات دوري روشن

رقم مميز لـ فراس البريكان بعد ثنائيته ضد الاتفاق

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
رقم مميز لـ فراس البريكان بعد ثنائيته ضد الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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ظهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، فراس البريكان بشكل مميز ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي، ليُحقق رقمًا مميزًا.

تألق فراس البريكان

وشارك فراس البريكان بشكل أساسي في مباراة الاتفاق ضد الفتح، وخطف الأنظار خاصة خلال أحداث الشوط الأول الذي شهد تسجيله لهدفين.

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وتُعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها فراس البريكان في التسجيل أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في دوري المحترفين، حيث إنه هز شباك 13 منافسًا مختلفًا بقميص الفتح قبل مباراة اليوم.

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فراس البريكان
البريكان – المصدر @SPL

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحد 5 فرق لم ينجح فراس البريكان في هز شباكها مع الفتح ضمن منافسات دوري المحترفين، وذلك بجانب كل من؛ الهلال، النصر، الفيحاء والفيصلي.

ورفع البريكان عدد أهدافه إلى 16، ليُعزز تواجده في المركز الرابع بقائمة هدافي دوري روشن السعودي، خلف نجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله “20 هدفًا”، مهاجم الهلال، أوديون إيغالو “18 هدفًا”، ونجم النصر، أندرسون تاليسكا “17 هدفًا”.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @SPL

فوز الفتح برباعية

ولعب الاتفاق ضد الفتح على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق النموذجي لفوز كبير بأربعة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح رصيده إلى 42 نقطة، في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 33 نقطة في المركز العاشر.

نادي الفتح
لاعبو الفتح – المصدر @FatehClub

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