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ضمن منافسات الجولة الـ26

رقم مميز لمباراة الاتحاد وأبها

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
رقم مميز لمباراة الاتحاد وأبها
المواطن - فريق التحرير

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تُعد مواجهة الاتحاد وأبها الأكثر دقائق لعب فعلي، في إطار منافسات الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

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لقاء الاتحاد وأبها الأكثر دقائق

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الاتحاد وأبها في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 62:20 دقيقة فعلية.

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الاتحاد ضد أبها
جانب من المباراة – المصدر spl

وأُقيمت مباراة الاتحاد وأبها على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ونجح العميد في استعادة توازنه بعد خسارته ضد التعاون بالجولة الـ25، وفاز بأربعة أهداف دون رد، ليُعزز تواجده في الصدارة.

الاتحاد وأبها
جانب من المباراة – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ26، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ62 نقطة، ثم النصر برصيد 57 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، ثم الهلال بـ49 نقطة، يليه التعاون بـ43 نقطة، ثم الفتح بـ39 نقطة.

ويقع الطائي في المركز السابع برصيد 34 نقطة، يليه ضمك بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق وأبها، ثم الرائد بـ29 نقطة، يليه الفيحاء برصيد 28 نقطة، ثم الوحدة بـ26 نقطة، يليه الخليج بـ24 نقطة، العدالة 21 نقطة والباطن 18 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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