رقم مميز لمباراة الاتحاد والباطن بالجولة الـ28

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تُعد مواجهة الاتحاد والباطن الأكثر دقائق لعب فعلي، في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.
ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الاتحاد والباطن في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 59:15 دقيقة فعلية.
وأُقيمت مباراة الاتحاد والباطن بالأمس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وفاز العميد بهدف دون رد عن طريق البرازيلي رومارينيو، ليواصل صدارته للترتيب قبل جولتين على النهاية.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 28 جولة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ66 نقطة، ثم النصر برصيد 63 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، بالتساوي مع الهلال.
ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 49 نقطة، يليه الفتح في المركز السادس بـ42 نقطة، ثم ضمك بـ35 نقطة، يليه الطائي برصيد 34 نقطة، الرائد 33 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق وأبها.
ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة عن الوحدة، ثم الخليج برصيد 27 نقطة، متساويًا مع العدالة، فيما يتذيل فريق الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ19 نقطة.