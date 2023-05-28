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ضمن منافسات دوري روشن

رقم مميز لمباراة الباطن والعدالة بالجولة الـ29

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ مساءً
رقم مميز لمباراة الباطن والعدالة بالجولة الـ29
المواطن - فريق التحرير

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تُعد مواجهة الباطن والعدالة الأكثر دقائق لعب فعلي، في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

لقاء الباطن والعدالة الأكثر دقائق

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الباطن والعدالة في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 57:25 دقيقة فعلية.

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الباطن والعدالة
جانب من المباراة – المصدر spl

وأُقيمت مباراة الباطن والعدالة بالأمس، على ملعب نادي الباطن، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2\2، وسجل هدفي الفريق السماوي رينزو لوبيز ويوسف الشمري، فيما أحرز ثنائية الفريق الضيف، تيجانيش ورينالدو لينيس.

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الباطن ضد العدالة
جانب من مباراة الباطن والعدالة – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ29، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ69 نقطة، ثم النصر برصيد 64 نقطة، يليه الهلال بـ56 نقطة، والشباب 53 نقطة.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 52 نقطة، يليه الفتح في المركز السادس بـ43 نقطة، ثم ضمك بـ36 نقطة، يليه الطائي برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الرائد والاتفاق، ثم أبها بـ33 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ12 برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، ثم الخليج برصيد 28 نقطة، متساويًا مع العدالة، فيما يتذيل فريق الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ20 نقطة.

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