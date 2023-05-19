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ضمن منافسات دوري روشن

رقم مميز لمباراة الخليج والتعاون بالجولة الـ27

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ مساءً
رقم مميز لمباراة الخليج والتعاون بالجولة الـ27
المواطن - فريق التحرير

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تُعد مواجهة الخليج والتعاون الأكثر دقائق لعب فعلي، في إطار منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

لقاء الخليج والتعاون الأكثر دقائق

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الخليج والتعاون في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 59 دقيقة فعلية.

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الخليج والتعاون
جانب من مباراة الخليج والتعاون – المصدر spl

وأُقيمت مباراة الخليج والتعاون على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ونجح سكري القصيم في الفوز بهدفين دون رد، ليواصل تألقه في المواجهات الأخيرة بدوري روشن السعودي، ويحقق الفوز الثالث على التوالي.

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ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ27، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ63 نقطة، ثم النصر برصيد 60 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، ثم الهلال بـ50 نقطة.

الاتحاد ضد أبها
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 46 نقطة، يليه الفتح في المركز السادس بـ39 نقطة، ثم الطائي برصيد 34 نقطة، يليه الاتفاق بـ33 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الرائد وضمك.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، ثم الخليج برصيد 24 نقطة، متساويًا مع العدالة، فيما يتذيل فريق الباطن جدول ترتيب الدوري بـ19 نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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