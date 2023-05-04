رقم مميز لمباراة الشباب والفتح

تُعد مواجهة الشباب والفتح الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

الشباب والفتح الأكثر دقائق لعب

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الشباب والفتح في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 57:41 دقيقة فعلية.

وأُقيمت مباراة الشباب والفتح بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ25، وشهدت تألقًا لافتًا من الليوث، حيث تمكن من الفوز بهدف الأرجنتيني إيفر بانيغا ليواصل ملاحقة الاتحاد والنصر.

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ25، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ59 نقطة، ثم النصر برصيد 56 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب، ثم الهلال بـ49 نقطة، يليه التعاون بـ40 نقطة، ثم الفتح بـ39 نقطة.

ويحتل الطائي المركز السابع برصيد 34 نقطة، يليه ضمك بـ32 نقطة، ثم الاتفاق بـ30 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الرائد بـ29 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، ثم الوحدة بـ23 نقطة، بالتساوي مع الخليج، ثم العدالة 21 نقطة، والباطن 15 نقطة.