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ضمن منافسات الجولة الـ25

رقم مميز لمباراة الشباب والفتح

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
رقم مميز لمباراة الشباب والفتح
المواطن - فريق التحرير

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تُعد مواجهة الشباب والفتح الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

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الشباب والفتح الأكثر دقائق لعب

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الشباب والفتح في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 57:41 دقيقة فعلية.

الشباب ضد الفتح
جانب من المباراة – المصدر spl

وأُقيمت مباراة الشباب والفتح بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ25، وشهدت تألقًا لافتًا من الليوث، حيث تمكن من الفوز بهدف الأرجنتيني إيفر بانيغا ليواصل ملاحقة الاتحاد والنصر.

بانيغا
بانيغا – المصدر spl

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ25، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ59 نقطة، ثم النصر برصيد 56 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب، ثم الهلال بـ49 نقطة، يليه التعاون بـ40 نقطة، ثم الفتح بـ39 نقطة.

ويحتل الطائي المركز السابع برصيد 34 نقطة، يليه ضمك بـ32 نقطة، ثم الاتفاق بـ30 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الرائد بـ29 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، ثم الوحدة بـ23 نقطة، بالتساوي مع الخليج، ثم العدالة 21 نقطة، والباطن 15 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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