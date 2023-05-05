ركاب يصوتون على طرد سيدة مزعجة من الطائرة

كشفت تقارير إعلامية، أنه تم طرد امرأة “مزعجة” من طائرة تابعة لشركة فرونتير إيرلاينز يوم الاثنين بعد أن أجرى ركاب ضاقوا ذرعًا، تصويتًا على إخراجها.

تفاصيل الحادث

وبحسب وسائل الإعلام، فقد حدثت اللحظة المذهلة في رحلة من ترينتون إلى أتلانتا، وتم تصويرها ونشرها على “تيك توك”.

وفي الفيديو يمكن سماع راكب يرتدي قميصًا أحمر ونظارات حمراء وهي تقول في المقصورة المزدحمة: “إذا كنت تريد إخراجها من الطائرة، ارفع يدك”.

وأضاف “أنا لا أمزح. إذا كان بإمكانك سماعي، ارفع يدك إذا كنت تريد إخراجها من الرحلة. أنا لا أمزح حتى”.. وبالفعل أربعون شخصًا رفعوا أيديهم.

خروج المرأة

وأظهرت اللقطات بعد ذلك عدة ركاب بأيديهم مرفوعة قبل أن يتم استدعاء الأمن. ثم شوهدت المرأة وهي تجمع أغراضها لتغادر الرحلة التي تأخرت قرابة الساعة على الأرض.

وبدأ الحادث الغريب بعد أن دخل زوجان في مشادة كلامية مع مضيفة طيران. وبحسب ما ورد طلبا الجلوس في مقدمة الطائرة ولكن تم رفض طلبهم، مما أثار تدخل مضيفين آخرين.

ويبدو أن المرأة التي أخرجت لاحقًا من الطائرة، تدخلت في الخلاف، وأبدت امتعاضها من طلب الزوجين ما أدى لخلاف بين الطرفين وطلبا منها ألا تتدخل وتهتم بشؤونها الخاصة.

وقام أفراد الطاقم الأرضي الذين يرتدون سترات برتقالية زاهية في النهاية بسحب الزوجين من الرحلة، ولكن أثناء مرافقتهم بعيدًا، صرخ راكب بضرورة إخراج المرأة أيضًا. فاقترب منها ضابط أمن وقال لها إن شركة الطيران لا يمكنها تحمل أي مشاجرة على ارتفاع 30 ألف قدم وإنها ستضطر إلى إنزالها من الطائرة.