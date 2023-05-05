Icon

لحظة مغادرة الرعايا الصينيين إلى بلادهم Icon نائب وزير الداخلية يطَّلع على جهود سدايا في البيانات والذكاء الاصطناعي Icon فوز ثمين لـ برايتون ضد مان يونايتد في اللحظات الأخيرة Icon ركاب يصوتون على طرد سيدة مزعجة من الطائرة Icon نابولي بطلًا لـ الدوري الإيطالي بعد تعادله ضد أودينيزي Icon الدفاع المدني: احذروا تقلبات جوية على معظم المناطق Icon إبراهيموفيتش يودع ميلان ويحدد ناديه المقبل Icon سرقة أغذية بأكثر من 13 مليون دولار في السودان Icon ببغاء يفضح خيانة فيتنامي لزوجته مع الخادمة Icon جلسات حوارية ومحاضرات إثرائية بملتقى النقد السينمائي في الظهران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
بعد أن تأخرت قرابة ساعة على الأرض

ركاب يصوتون على طرد سيدة مزعجة من الطائرة

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
ركاب يصوتون على طرد سيدة مزعجة من الطائرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية، أنه تم طرد امرأة “مزعجة” من طائرة تابعة لشركة فرونتير إيرلاينز يوم الاثنين بعد أن أجرى ركاب ضاقوا ذرعًا، تصويتًا على إخراجها.

تفاصيل الحادث

وبحسب وسائل الإعلام، فقد حدثت اللحظة المذهلة في رحلة من ترينتون إلى أتلانتا، وتم تصويرها ونشرها على “تيك توك”.

قد يهمّك أيضاً
أوكرانيا تطالب مواطنيها بالدخول إلى الملاجئ فورًا

أوكرانيا تطالب مواطنيها بالدخول إلى الملاجئ فورًا

فوز الحزم على الفيصلي غدًا يصعد بـ الأهلي لدوري روشن

فوز الحزم على الفيصلي غدًا يصعد بـ الأهلي لدوري روشن

وفي الفيديو يمكن سماع راكب يرتدي قميصًا أحمر ونظارات حمراء وهي تقول في المقصورة المزدحمة: “إذا كنت تريد إخراجها من الطائرة، ارفع يدك”.

وأضاف “أنا لا أمزح. إذا كان بإمكانك سماعي، ارفع يدك إذا كنت تريد إخراجها من الرحلة. أنا لا أمزح حتى”.. وبالفعل أربعون شخصًا رفعوا أيديهم.

خروج المرأة

وأظهرت اللقطات بعد ذلك عدة ركاب بأيديهم مرفوعة قبل أن يتم استدعاء الأمن. ثم شوهدت المرأة وهي تجمع أغراضها لتغادر الرحلة التي تأخرت قرابة الساعة على الأرض.

وبدأ الحادث الغريب بعد أن دخل زوجان في مشادة كلامية مع مضيفة طيران. وبحسب ما ورد طلبا الجلوس في مقدمة الطائرة ولكن تم رفض طلبهم، مما أثار تدخل مضيفين آخرين.

ويبدو أن المرأة التي أخرجت لاحقًا من الطائرة، تدخلت في الخلاف، وأبدت امتعاضها من طلب الزوجين ما أدى لخلاف بين الطرفين وطلبا منها ألا تتدخل وتهتم بشؤونها الخاصة.

وقام أفراد الطاقم الأرضي الذين يرتدون سترات برتقالية زاهية في النهاية بسحب الزوجين من الرحلة، ولكن أثناء مرافقتهم بعيدًا، صرخ راكب بضرورة إخراج المرأة أيضًا. فاقترب منها ضابط أمن وقال لها إن شركة الطيران لا يمكنها تحمل أي مشاجرة على ارتفاع 30 ألف قدم وإنها ستضطر إلى إنزالها من الطائرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل موسم الحج
السعودية اليوم

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل...

السعودية اليوم
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي لـ طالبان
السعودية اليوم

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي...

السعودية اليوم
بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً...

السوق
موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء
الرياضة

النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء

الرياضة
محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات
العالم

محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات

العالم
فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين
السعودية اليوم

فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول...

السعودية اليوم
تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال المتابعين
السعودية اليوم

تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال...

السعودية اليوم