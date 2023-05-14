روبرت كينيدي: سأهزم بايدن في انتخابات الرئاسة

يصر المرشح الرئاسي الديمقراطي روبرت كينيدي جونيور على أن لديه فرصة للفوز على الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات التمهيدية لعام 2024، حتى بدون مناظرة انتخابية.

التغلب على بايدن

وأجاب كينيدي لـ “Fox News” عندما سئل عما إذا كان يمكنه التغلب على بايدن: “نعم، يمكنني الفوز”.

وأضاف “تظهر استطلاعات الرأي العامة زيادة بنسبة 20% للديمقراطيين، واستطلاعاتنا الخاصة تظهر أن لدي دعمًا قويًا للغاية بين المستقلين وحتى الجمهوريين”.

الأفضل على البطاقة الديمقراطية

وصرح كينيدي: “أنا أقوى بكثير من أي مرشح ديمقراطي آخر، لذا أعتقد أنني على الأرجح في وضع أفضل للفوز في الانتخابات العامة أكثر من أي شخص آخر على البطاقة الديمقراطية”.

وقال كينيدي إنه لا يستطيع التحدث عن سبب اختيار الرئيس عدم مناظرته، قائلا “لكنني لا أعتقد أنه اختيار جيد”.

اختيار أفضل المرشحين

وواصل: “أعتقد أننا نعيش في وقت يشعر فيه العديد من الأمريكيين أن الديمقراطية مزورة وأن نظام الانتخابات مزور”، لافتًا إلى أن الحزب الديمقراطي يجب أن يكون مثالًا على كيفية عمل الديمقراطية لاختيار أفضل المرشحين، نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على أن نظهر للناس أن الديمقراطية تعمل وأن الولايات المتحدة ليست مثل الاتحاد السوفيتي فقط، حيث يختار الحزب المرشحين وليس للجمهور حق أو رأي”.

وأشار إلى أنه يجب أن نحاول إقناع الجمهور بأننا الحزب الديمقراطي وأننا نؤمن بالديمقراطية، وأن الجمهور فعليًا يمكنه اختيار المرشحين، ومقابلتهم ورؤيتهم يناقشون والمشاركة في حكمهم، على حد قوله.

المسار الخطأ

وأوضح كينيدي أنه قفز إلى السباق لأنه يعتقد أن الحزب الديمقراطي الآن يسير في المسار الخطأ وبات مثل الحزب الجمهوري لأنه أصبح حزب الحرب والرقابة والخوف.

وتابع “إنه يعتقد أن هناك شعورًا بين الأمريكيين بأن هناك خطأ ما في البلاد وأن الأشخاص الموجودين حاليًا في السلطة لن يقوموا بإصلاحه”.

وبحسب “فوكس نيوز” قد تكون خسارة بايدن ناخبي كينيدي ضربة قاسية للرئيس بايدن وهو يتطلع للفوز بولاية ثانية في منصبه.