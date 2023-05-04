Icon

رقم مميز لمباراة الشباب والفتح Icon التأمينات: وثيقة العمل الحر لا تؤثر على صرف المعاشات Icon أمريكي يخنق مشردًا حتى الموت بقطار نيويورك Icon سلمان الفرج يغيب عن الهلال بنهائي آسيا للمرة الأولى Icon مدير الطب الوقائي: لقاحات كورونا آمنة ولا تسبب ضعف المناعة Icon حرس الحدود ينقذ مقيمًا من الغرق بتبوك Icon خسوف شبه ظل للقمر بسماء السعودية غدًا Icon أوكرانيا تسقط 18 مسيرة وفاغنر يؤكد بدء الهجوم المضاد لكييف Icon التشكيل المثالي للجولة الـ25 من دوري روشن Icon برنامج الرياض الخضراء يصل حي العريجاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وصفت محاولات الولايات المتحدة للتنصل بالـ سخيفة

روسيا تتهم واشنطن بالوقوف وراء هجوم الكرملين

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
روسيا تتهم واشنطن بالوقوف وراء هجوم الكرملين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اتهمت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالمسؤولية بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف مقر الكرملين، وأشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم إلقاء كلمة أو عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي ولا تغيير في وتيرة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

اتهامات تلاحق واشنطن

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، “إن واشنطن تقف وراء هجوم كييف على الكرملين ومحاولات الولايات المتحدة للتنصل، سخيفة”.

قد يهمّك أيضاً
وزير الخارجية يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وقف التصعيد بالسودان

وزير الخارجية يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وقف التصعيد بالسودان

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وأضاف: “أنه من المهم أن تدرك واشنطن المتورطة في الهجوم على الكرملين خطورة مثل هذا التدخل المباشر في الصراع”.

تحقيق شامل

وقال بيسكوف إن واقعة الطائرتين المسيرتين تتطلب تحقيقًا شاملاً وعاجلاً ولا يمكن القول متى ستظهر النتائج، مضيفا “نعلم أن القرارات المتعلقة بهذه الأعمال الإرهابية تم اتخاذها في واشنطن وليس في كييف”. وأوضح الكرملين أن كييف تنفذ فقط هذه القرارات.

فيما نددت وزارة الخارجية الروسية بما وصفته بـ حملة تخريب أوكرانية غير مسبوقة على أراضيها. وقالت: “لا يوجد شك في أن نظام كييف يقف خلف محاولة الهجوم الإرهابي على الكرملين”.

هجوم المسيرات

وأضافت الخارجية الروسية: “موسكو سترد على هجوم المسيرات وفقًا لتقييمات التهديد الذي خلقته كييف للقيادة الروسية”.

وتابعت “أعمال كييف الإجرامية تؤكد مرة أخرى عدم رغبتها بالسلام وتسوية النزاع بالطرق الدبلوماسية والسياسية”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل موسم الحج
السعودية اليوم

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل...

السعودية اليوم
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي لـ طالبان
السعودية اليوم

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي...

السعودية اليوم
بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً...

السوق
موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء
الرياضة

النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء

الرياضة
محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات
العالم

محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات

العالم
فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين
السعودية اليوم

فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول...

السعودية اليوم
تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال المتابعين
السعودية اليوم

تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال...

السعودية اليوم