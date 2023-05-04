روسيا تتهم واشنطن بالوقوف وراء هجوم الكرملين

اتهمت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالمسؤولية بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف مقر الكرملين، وأشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم إلقاء كلمة أو عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي ولا تغيير في وتيرة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

اتهامات تلاحق واشنطن

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، “إن واشنطن تقف وراء هجوم كييف على الكرملين ومحاولات الولايات المتحدة للتنصل، سخيفة”.

وأضاف: “أنه من المهم أن تدرك واشنطن المتورطة في الهجوم على الكرملين خطورة مثل هذا التدخل المباشر في الصراع”.

تحقيق شامل

وقال بيسكوف إن واقعة الطائرتين المسيرتين تتطلب تحقيقًا شاملاً وعاجلاً ولا يمكن القول متى ستظهر النتائج، مضيفا “نعلم أن القرارات المتعلقة بهذه الأعمال الإرهابية تم اتخاذها في واشنطن وليس في كييف”. وأوضح الكرملين أن كييف تنفذ فقط هذه القرارات.

فيما نددت وزارة الخارجية الروسية بما وصفته بـ حملة تخريب أوكرانية غير مسبوقة على أراضيها. وقالت: “لا يوجد شك في أن نظام كييف يقف خلف محاولة الهجوم الإرهابي على الكرملين”.

هجوم المسيرات

وأضافت الخارجية الروسية: “موسكو سترد على هجوم المسيرات وفقًا لتقييمات التهديد الذي خلقته كييف للقيادة الروسية”.

وتابعت “أعمال كييف الإجرامية تؤكد مرة أخرى عدم رغبتها بالسلام وتسوية النزاع بالطرق الدبلوماسية والسياسية”.