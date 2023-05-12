روسيا تتوعد بريطانيا حال إرسال صواريخ لأوكرانيا

توعدت الرئاسة الروسية الكرملين، أمس الخميس، بريطانيا في حال إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

صواريخ بعيدة المدى

وأضاف الكرملين، أن إرسال بريطانيا صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا سيتطلب ردًّا من الجيش الروسي.

ويحبس المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنفاسهم، بشأن القرار المفترض من قبل بريطانيا بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا؛ لأنها خطوة لا ترغب واشنطن نفسها في اتخاذها، وفقًا لصحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وأردفت الصحيفة الأمريكية، أن موقف واشنطن لم يتغير، وأن البنتاجون لن يرسل نظام الصواريخ التكتيكية للجيش البريطاني أو ATACMS إلى أوكرانيا، حتى مع عبور المملكة المتحدة لهذا الخط أولًا.

ليست معجزة

وأكد نائب مجلس الدوما دميتري بيليك بأن صواريخ Storm Shadow البريطانية بعيدة المدى ليست معجزة بالنسبة لأوكرانيا، لافتًا إلى أن روسيا لديها ما ترد عليه.

ووفقًا لما نقلته شبكة “سي إن إن” نقلًا عن مسؤولين غربيين: قدمت بريطانيا لأوكرانيا صواريخ Storm Shadow طويلة المدى، بينما تلقت لندن تأكيدات من كييف بأنها لن تستخدم هذه الصواريخ ضد أهداف داخل روسيا.

وتعتزم بريطانيا إدراج مجموعة فاغنر الروسية الخاصة، على قائمة المنظمات الإرهابية لزيادة الضغط على روسيا، وفقًا لصحيفة تايمز البريطانية.