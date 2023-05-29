روسيا تحذر الغرب من اللعب بالنار معها

أصدرت روسيا تحذيرًا صريحًا للغرب، بعد أن وافقت معظم الدول الأوروبية على تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز F16، وسط توقعات بأن تشكل هذه الطائرات نقلة نوعية بالحرب الروسية الأوكرانية في عامها الثاني.

هجوم بالمسيرات

ويأتي التحذير بعد أن أطلقت قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العنان لضربة جوية مكثفة على كييف، وُصفت بأنها أكبر هجوم بطائرات مسيرة منذ بداية الحرب، وفقًا لـ “ذا صن” البريطانية.

وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في حديث تلفزيوني، من أن الدول الغربية تلعب بالنار، بعد الموافقة على تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16، من أجل تغيير قواعد اللعبة.

تصعيد غير مقبول

ووصف وزير الخارجية الروسي، الخطوة بأنها تصعيد غير مقبول للحرب، وأضاف لافروف: “أن الغرب يلعب بالنار بلا شك”.

واستنكر لافروف ذلك، ووصفه بأنه محاولة “لإضعاف روسيا من قبل واشنطن ولندن وحلفائهما في الاتحاد الأوروبي”.

وبدورها، ستدعم الولايات المتحدة تسليم طائرات مقاتلة متقدمة إلى أوكرانيا من خلال السماح للحلفاء الغربيين بتزويد طائرات إف 16 الأمريكية الصنع ومن خلال تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرات.

أهمية طائرات إف 16

ويمكن لرادار إف 16 أن يرى أبعد لمسافة، مما يسمح بالاشتباك مع الطائرات المعادية على مسافات أطول.

ويمكن لطائرات إف 16 أيضًا إطلاق قنابل دقيقة موجهة بواسطة الليزر ونظام تحديد المواقع العالمي وأنظمة الاستهداف المتقدمة، وهذه الطائرات أفضل في استهداف وتدمير الرادارات الأرضية للعدو من الطائرات المقاتلة الأوكرانية الحالية.

أكبر هجوم تشهده كييف

وعلى الصعيد الميداني تعرضت كييف لانفجارات مدوية، بعد ساعات فقط من إطلاق القوات الروسية عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار على أهداف في جميع أنحاء البلاد، منذ أمس الأحد مما دفع السكان المحليين إلى الهروب بحثًا عن ملجأ.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن روسيا قصفت أوكرانيا بطائرات بدون طيار وصواريخ KH-101/555. ووصف مسؤولون محليون هجوم الأحد بأنه أكبر هجوم بطائرة مسيرة في المدينة منذ بدء الحرب.