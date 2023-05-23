روسيا: تزويد أوكرانيا بالأسلحة المدمرة يقرب الحرب النووية

قالت روسيا ممثلة في نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، إنه كلما زاد توريد الأسلحة المدمرة إلى نظام كييف، زاد احتمال حدوث سيناريو النهاية النووية للعالم.

إطالة أمد الصراع

وقال ميدفيديف، معلقًا على تسليم مقاتلات إف 16 إلى كييف: كل الإجراءات التي تهدف لتعزيز العنصر العسكري لنظام كييف تؤدي في النهاية إلى شيء واحد فقط زيادة عدد الضحايا وإطالة أمد الصراع العسكري.

وأضاف: كلما زاد عدد الأسلحة التي يتم توفيرها، كلما كان العالم أكثر خطورة، وكلما كانت هذه الأسلحة أكثر تدميرًا، وزاد احتمال حدوث سيناريو ما يسمى بنهاية العالم النووية، وقد وصف تصريحات السلطات الأوكرانية بعدم تورطها في هجمات تخريبية في مقاطعة بيلغورود بأنها كذبة مطلقة.

تصريح صادم

وأشار إلى أن نظام كييف مسؤول عن الهجمات التخريبية، وفي النهاية رعاة نظام كييف في الخارج، هذه مسؤوليتهم المباشرة عن الهجمات التخريبية، مضيفًا: هؤلاء الأوغاد، لا يمكنني تسميتهم غير ذلك، يجب القضاء عليهم مثل الفئران وليس أسرهم.

ويُذكر أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال إن باخموت الآن في قلوب الأوكرانيين فقط، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية أن قوات جيش فاغنر الخاص، بدعم من القوات الروسية، استولت على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وتحدث إلى جانب الرئيس جو بايدن في قمة مجموعة السبعة في هيروشيما باليابان، قائلًا إنه يعتقد أن المدينة قد سقطت، مضيفًا: عليكم أن تفهموا أنه حاليًا لا يوجد شيء في هذا المكان، لقد دمروا كل شيء، باتت باخموت في قلوبنا فقط.