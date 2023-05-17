روسيا تكشف تفاصيل جديدة عن تدمير باتريوت الأمريكية بكييف

كشفت وزارة الدفاع الروسية، وفق معطيات موثوقة، أنه في الثلاثاء 16 مايو، نتيجة لضربة صاروخية بصواريخ “كينجال” فرط الصوتية، تدمير محطة رادار، و5 قاذفات لنظام “باتريوت”.

بيان الدفاع الروسية

وجاء في بيان الوزارة “بحسب معطيات موثوقة، في 16 مايو، نتيجة لضربة صاروخية تم تنفيذها باستخدام صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في كييف، أصيبت محطة رادار متعددة الوظائف ودمرت بالكامل، بالإضافة إلى 5 قاذفات لنظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت”.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن منظومة “باتريوت” الصاروخية في أوكرانيا تعرضت لأضرار بالحد الأدنى، بعد الهجوم الروسي بصواريخ “كينجال” الفرط صوتية

منظومة باتريوت

ووفقًا لـ”سي إن إن، فإن الأضرار التي لحقت بمنظومة باتريوت بعد الهجوم الصاروخي الروسي هي بالحد الأدنى، مشيرًا إلى أن “الولايات المتحدة أرسلت مفتشًا من أجل تقييم حالة المنظومة”.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن “جزء الرادار لم يتضرر.. وهو الذي يعد أحد عناصرها الرئيسية”.

ضربة مركّزة

من المعروف أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الثلاثاء، تنفيذ ضربة مركّزة ليلًا باستخدام القوات الجويّة والبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى في نقاط انتشار وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن مواقع تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي تم تسليمها من جانب الغرب.

وأمس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، خروج منظومة باتريوت الأمريكية في العاصمة كييف عن الخدمة بعد صاروخ روسي.

هجوم صاروخي روسي

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإن أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت” التي تم إرسالها لأوكرانيا، تضررت في هجوم صاروخي روسي نُفذ مساء الاثنين، بحسب شبكة سي إن إن.