روسيا تهدد بريطانيا بـ إجراءات انتقامية

هددت روسيا بريطانيا بما وصفته بالإجراءات الانتقامية، وذلك بعد وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة البريطانية، اليوم الإثنين، وذلك في إطار سعيه للحصول على مزيد من المساعدات العسكرية لمواجهة القوات الروسية.

تقييم سلبي

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: تقييم الكرملين لخطط بريطانيا لتزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية، تقييم سلبي، لن تؤثر الخطط البريطانية لتزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية على مسار العملية الخاصة، غير أنها ستؤدي إلى إجراءات انتقامية من الجانب الروسي.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعًا دوريًا مع أعضاء مجلس الأمن، الإثنين.

زيارة زيلينسكي إلى لندن

تعهدت لندن بتسليم مئات الصواريخ والطائرات المسيرات الهجومية لكييف، قال الرئيس الأوكراني عن ذلك: اليوم، لندن تقود الطريق عندما يتعلق الأمر بتوسيع قدراتنا على الأرض وفي الجو.

وأضاف: سيستمر هذا التعاون اليوم، سألتقي بصديقي ريشي سوناك، سنجري مفاوضات موضوعية وجهًا لوجه وفي وجود وفود، لقد كانت المملكة المتحدة رائدة في تزويدنا بمعدات برية وجوية إضافية، وسيستمر هذا التعاون.

ستسلم المملكة المتحدة أوكرانيا مئات الصواريخ المضادة للطائرات، والمسيرات الهجومية التي يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر، وأوضحت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان أن هذه التجهيزات سيتم تسليمها خلال الأشهر المقبلة، فيما تستعد أوكرانيا لتعزيز مقاومتها للغزو الروسي الجاري.

كما أعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي تزويد كييف بصواريخ ستورم شادو بعيدة المدى، وقال سوناك: إنها لحظة حاسمة لمقاومة الأوكرانيين في مواجهة العدوان الرهيب الذي لم يختاروه. يجب ألا نخذلهم.