روسيا: منظمة شنغهاي للتعاون قد تتبنى عملة موحدة

قال وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي من الهند اليوم الجمعة، إن هناك إمكانية للتحول إلى عملة موحدة لمنظمة شنغهاي للتعاون.

الحد من هيمنة الدولار

وبحسب وكالة روسيا اليوم، فإن هذه الخطوة تأتي للحد من هيمنة الدولار، وفي الواقع، فإن منظمة شنغهاي ليست الوحيدة التي ألمحت لهذه الخطوة، فقد سبق وأن تم الإشارة إلى منظمة بريكس (البرازيل، روسيا، الصين، الهند، جنوب إفريقيا) تتبنى تفكيرًا مماثلًا.

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي من منتجع ولاية غوا الساحلية، حيث يشارك في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، وتناول الاجتماع قضايا الأمن الإقليمي، وتابع الإعدادات للقمة المقبلة التي سوف تستضيفها الهند في يوليو المقبل.

وكان من أبرز تصريحات الوزير الروسي الأخرى أن جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي أدانوا العمل الإرهابي على الكرملين، والتي تقول موسكو إن أوكرانيا نفذتها من أجل اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما أشار إلى أن واشنطن تزود نظام كييف بالأسلحة والمعدات، متابعًا: الجميع يفهمون الطابع الجيوسياسي للأزمة الراهنة.

تشكيل عالم متعدد الأقطاب

وتابع: نحن منفتحون على آفاق التسوية السلمية للأزمة إلا أنه لصبرنا حدود، مؤكدًا أيضًا على المنظمات المختلفة مثل منظمة شنغهاي وآسيان هي مراكز لتشكيل النظام العالمي متعدد الأقطاب.