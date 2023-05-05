Icon

لافروف : الهجوم على الكرملين كان عملًا عدائيًا وسنرد بخطوات ملموسة Icon زلزال اليابان لن يؤثر على نهائي دوري أبطال آسيا Icon مطالبات في جنوب إفريقيا باستعادة الماس في التاج البريطاني Icon معلم يعتدي على طالب بالضرب والركل بسيهات وتعليم الشرقية يحقق Icon الهلال بالطقم الأزرق أمام أوراوا Icon أول ظهور لـ بوتين بعد محاولة اغتياله  Icon أمطار مصحوبة بالبرد وجريان السيول على عسير حتى الـ11 مساءً Icon إدارة بايدن: بكين وموسكو يرغبان برؤيتنا نفشل برفع سقف الدين Icon الأرصاد: رياح تثير الأتربة وتحد الرؤية على 7 مناطق Icon روسيا: منظمة شنغهاي للتعاون قد تتبنى عملة موحدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لمواجهة هيمنة الدولار

روسيا: منظمة شنغهاي للتعاون قد تتبنى عملة موحدة

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ صباحاً
روسيا: منظمة شنغهاي للتعاون قد تتبنى عملة موحدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي من الهند اليوم الجمعة، إن هناك إمكانية للتحول إلى عملة موحدة لمنظمة شنغهاي للتعاون.

الحد من هيمنة الدولار

وبحسب وكالة روسيا اليوم، فإن هذه الخطوة تأتي للحد من هيمنة الدولار، وفي الواقع، فإن منظمة شنغهاي ليست الوحيدة التي ألمحت لهذه الخطوة، فقد سبق وأن تم الإشارة إلى منظمة بريكس (البرازيل، روسيا، الصين، الهند، جنوب إفريقيا) تتبنى تفكيرًا مماثلًا.

قد يهمّك أيضاً
وصول الفنان عبادي الجوهر للمشاركة في ليلة روائع الموجي

وصول الفنان عبادي الجوهر للمشاركة في ليلة روائع الموجي

أسعار النفط تواصل الهبوط والخام الأمريكي يخسر 5%

أسعار النفط تواصل الهبوط والخام الأمريكي يخسر 5%

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي من منتجع ولاية غوا الساحلية، حيث يشارك في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، وتناول الاجتماع قضايا الأمن الإقليمي، وتابع الإعدادات للقمة المقبلة التي سوف تستضيفها الهند في يوليو المقبل.

روسيا منظمة شنغهاي للتعاون قد تتبنى عملة موحدة

وكان من أبرز تصريحات الوزير الروسي الأخرى أن جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي أدانوا العمل الإرهابي على الكرملين، والتي تقول موسكو إن أوكرانيا نفذتها من أجل اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما أشار إلى أن واشنطن تزود نظام كييف بالأسلحة والمعدات، متابعًا: الجميع يفهمون الطابع الجيوسياسي للأزمة الراهنة.

تشكيل عالم متعدد الأقطاب

وتابع: نحن منفتحون على آفاق التسوية السلمية للأزمة إلا أنه لصبرنا حدود، مؤكدًا أيضًا على المنظمات المختلفة مثل منظمة شنغهاي وآسيان هي مراكز لتشكيل النظام العالمي متعدد الأقطاب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أجمل 3 أهداف في الجولة الـ25 بدوري روشن
الرياضة

أجمل 3 أهداف في الجولة الـ25 بدوري...

الرياضة
سعيد العويران: رئيس النصر القادم قوي وتخاف منه الأندية!
الرياضة

سعيد العويران: رئيس النصر القادم قوي وتخاف...

الرياضة
مروجو الحشيش والإمفيتامين في تربة بقبضة الأمن
السعودية اليوم

مروجو الحشيش والإمفيتامين في تربة بقبضة الأمن

السعودية اليوم
نخوة يبرز تجاوب المجتمع السعودي وفزعته لمساعدة الآخرين
السعودية اليوم

نخوة يبرز تجاوب المجتمع السعودي وفزعته لمساعدة...

السعودية اليوم
اليوم.. انتهاء التقديم على حركة النقل الخارجي
السعودية اليوم

اليوم.. انتهاء التقديم على حركة النقل الخارجي

السعودية اليوم
تجزئة الأسهم تخلق فرصًا للشركات الراغبة في النمو
السعودية اليوم

تجزئة الأسهم تخلق فرصًا للشركات الراغبة في...

السعودية اليوم
إصدار نحو 1300 ترخيص لبيع الحطب والفحم المستورد
السعودية اليوم

إصدار نحو 1300 ترخيص لبيع الحطب والفحم...

السعودية اليوم
شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات
العالم

شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات

العالم