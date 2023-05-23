روسيا: هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منطقة بيلغورود

استهدفت عدة هجمات بمسيرات منطقة بيلغورود الروسبة الحدودية مع أوكرانيا، وكانت موسكو قد أعلنت عن نظام لمكافحة الإرهاب وإجلاء المدنيين منها بعد أن قالت إنها رصدت دخول مجموعة مسلحة تخريبية، وأكدت أنها أتت من الأراضي الأوكرانية، ومن جهتها، نفت كييف أي علاقة لها بما يحدث في بيلغورود.

وهذه المنطقة الواقعة على حدود أوكرانيا استهدفت تكرارًا بقصف أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص منذ أن أطلقت موسكو هجومها السنة الماضية، وأفاد حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، على تلغرام ان عدة مسيّرات ضربت منازل ومباني حكومية ليلًا لكنها لم تسفر عن سقوط إصابات أو وفيات.

أمر غير مسبوق

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت أنّ مجموعة مسلحة تخريبية دخلت الإثنين منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، ما دفعها إلى إعلان نظام لمكافحة الارهاب وإجلاء المدنيين في محاولة لصد هذا الهجوم الجديد على أراضيها، وهو أمر غير مسبوق منذ بدء الغزو الروسي لاوكرانيا في فبراير 2022.

وأضاف غلادكوف الثلاثاء إن عملية التطهير التي تقوم بها وزارة الدفاع وقوات الأمن متواصلة في غريفورون في منطقة بيلغورود.

وأشار دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم إبلاغه بالتوغّل المستمر للأراضي الروسية من قبل مخرّبين من أوكرانيا، معتبراً أن الهجوم يهدف إلى تحويل الانتباه عن احتلال باخموت الذي تبنته موسكو.

وأضاف دميتري بيسكوف لوكالات الأنباء الروسية: أبلغت وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي وحرس الحدود الرئيس، ويجري العمل لطرد هذه المجموعة التخريبية من الأراضي الروسية والقضاء عليها.

رد روسيا

في المقابل، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، عبر تويتر: أوكرانيا تتابع باهتمام الأحداث في منطقة بيلغورود في روسيا وتدرس الوضع، لكن ليس لديها أي علاقة بذلك.

يُذكر أنه في وقت لاحق، أدرجت روسيا منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا ضمن النظام القانوني لمنطقة عمليات لمكافحة الإرهاب، وفق ما أعلن حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف الإثنين.