رومارينيو رجل الحسم في الاتحاد

خطف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو الأنظار، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

رومارينيو يخطف الأنظار

ويُقدم رومارينيو مستوى مميزًا في الموسم الحالي، ليُكلل مجهوده بتسجيل هدفين في شباك الفيحاء بالأمس، ليقود الاتحاد للفوز بثلاثية نظيفة، والتتويج بلقب دوري روشن السعودي قبل جولة على نهاية المسابقة.

ووصل روماينيو صاحب الـ32 عامًا، إلى الهدف رقم 101 في مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، 71 هدفًا منهم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، كما وصل إلى الثنائية العاشرة في مسيرته بقميص العميد في الدوري.

وشارك رومارينيو في 27 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن السعودي، وسجل 13 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة، وصنع 32 فرصة، وقام بـ40 تسديدة على المرمى بدقة 66.7%، ولديه 37 مراوغة ناجحة، وقام بـ795 تمريرة بدقة 86.5%.

أرقام الاتحاد بعد التتويج

وفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو، الشراكة مع أندية الشباب، الفتح والأهلي، بعد تحقيقه لقب الدوري الثاني في عهد المحترفين، حيث سبق وحصد البطولة في موسم 2008\ 2009.

كما عادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رقم النصر في عدد ألقاب الدوري بجميع المسميات، منذ الدوري التصنيفي الذي توج به العالمي في موسم 1974\ 1975، برصيد 9 ألقاب لكل منهما.