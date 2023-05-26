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خلال مواجهة الفيحاء المقبلة

رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يأمل النجم البرازيلي رومارينيو في مواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وقيادته لتجاوز عقبة الفيحاء في دوري روشن السعودي.

تألق رومارينيو

ويسير رومارينيو بشكل مميز مع الاتحاد، ونجح في هز شباك الباطن بالجولة الماضية، ليقوده لتحقيق فوز هام، وتعزيز تواجده في صدارة دوري روشن السعودي قبل جولتين على نهاية المسابقة.

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صورتان وسؤال لـ علي القرني من الفضاء

صورتان وسؤال لـ علي القرني من الفضاء

رومارينيو
النجم البرازيلي – المصدر spl

ويحتاج رومارينيو لهدف واحد، للوصول إلى الهدف رقم 100 مع الاتحاد في جميع البطولات، حيث يملك 69 هدفًا بالدوري، 14 هدفًا بكأس الملك، 10 أهداف في البطولة العربية، 5 أهداف بدوري أبطال آسيا وهدف في كأس السوبر السعودي.

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رومارينيو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

ولعب رومارينيو 26 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن السعودي هذا الموسم بمعدل 2077 دقيقة، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 5 آخرين، وصنع 31 فرصة، وقام بـ37 تسديدة على المرمى، و764 تمريرة ناجحة بدقة بلغت 86.6%.

رومارينيو في دوري روشن
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

الاتحاد ضيفًا على الفيحاء

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم غد السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما ينفرد الاتحاد بصدارة الترتيب بـ66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

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