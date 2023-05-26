رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد

يأمل النجم البرازيلي رومارينيو في مواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وقيادته لتجاوز عقبة الفيحاء في دوري روشن السعودي.

تألق رومارينيو

ويسير رومارينيو بشكل مميز مع الاتحاد، ونجح في هز شباك الباطن بالجولة الماضية، ليقوده لتحقيق فوز هام، وتعزيز تواجده في صدارة دوري روشن السعودي قبل جولتين على نهاية المسابقة.

ويحتاج رومارينيو لهدف واحد، للوصول إلى الهدف رقم 100 مع الاتحاد في جميع البطولات، حيث يملك 69 هدفًا بالدوري، 14 هدفًا بكأس الملك، 10 أهداف في البطولة العربية، 5 أهداف بدوري أبطال آسيا وهدف في كأس السوبر السعودي.

ولعب رومارينيو 26 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن السعودي هذا الموسم بمعدل 2077 دقيقة، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 5 آخرين، وصنع 31 فرصة، وقام بـ37 تسديدة على المرمى، و764 تمريرة ناجحة بدقة بلغت 86.6%.

الاتحاد ضيفًا على الفيحاء

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم غد السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما ينفرد الاتحاد بصدارة الترتيب بـ66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف.