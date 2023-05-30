رومارينيو يحسم مصيره مع الاتحاد

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حسم اللاعب البرازيلي رومارينيو مصيره مع نادي الاتحاد، وذلك بعد الفوز بلقب دوري روشن السعودي موسم 2022/2023.
وتحدث النجم البرازيلي للإعلامي علاء سعيد قائلًا: “في الموسم المقبل سنقاتل على كل البطولات”، وهو ما يؤكد استمراره مع العميد في الموسم المقبل.
جدير بالذكر أن المهاجم البرازيلي كان عاملًا حاسمًا في فوز الاتحاد بلقب دوري روشن، حيث سجل مع العميد في الدوري 13 هدفًا خلال 29 جولة.
وسيختتم العميد غدًا مشواره في بطولة دوري روشن، بمواجهة نادي الطائي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.
جدير بالذكر أن العميد سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام ديسمبر المقبل في السعودية.