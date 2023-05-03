رومانو: ليونيل ميسي أبلغ سان جيرمان برحيله

حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، موقفه من الاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الموسم الرياضي الجديد.

ليونيل ميسي سيرحل

وأكد الصحافي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا، فابريزيو رومانو، مساء اليوم الأربعاء، أن ليونيل ميسي سيُغادر باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، مشددًا على أنه لا شك في هذا القرار بعد الآن.

وأضاف رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من الكواليس.. والد ميسي، أبلغ قراره لإدارة باريس سان جيرمان منذ شهر، وما حدث حاليًا كان نقطة الانهيار الأخيرة”.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالعودة إلى صفوف برشلونة، بجانب اهتمام الهلال بالتعاقد معه، حيث أكدت تقارير التقدم بعرض سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

أنباء عن معاقبة ميسي

وكانت تقارير قد أكدت أن إدارة باريس سان جيرمان قد عاقبت ميسي بالإيقاف لمدة أسبوعين عن التدريبات والمباريات مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لسفره بدون الحصول على إذن.