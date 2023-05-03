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ارتبط اسمه بناديي برشلونة والهلال

رومانو: ليونيل ميسي أبلغ سان جيرمان برحيله

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٨ مساءً
رومانو: ليونيل ميسي أبلغ سان جيرمان برحيله
المواطن - فريق التحرير

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حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، موقفه من الاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الموسم الرياضي الجديد.

ليونيل ميسي سيرحل

وأكد الصحافي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا، فابريزيو رومانو، مساء اليوم الأربعاء، أن ليونيل ميسي سيُغادر باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، مشددًا على أنه لا شك في هذا القرار بعد الآن.

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ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @FabrizioRomano

وأضاف رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من الكواليس.. والد ميسي، أبلغ قراره لإدارة باريس سان جيرمان منذ شهر، وما حدث حاليًا كان نقطة الانهيار الأخيرة”.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالعودة إلى صفوف برشلونة، بجانب اهتمام الهلال بالتعاقد معه، حيث أكدت تقارير التقدم بعرض سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر psg

أنباء عن معاقبة ميسي

وكانت تقارير قد أكدت أن إدارة باريس سان جيرمان قد عاقبت ميسي بالإيقاف لمدة أسبوعين عن التدريبات والمباريات مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لسفره بدون الحصول على إذن.

ميسي
ميسي

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